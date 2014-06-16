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حملات أمنية مكثفة لاستعادة هيبة الدولة فى الأقصر

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حملات أمنية مكثفة لاستعادة هيبة الدولة فى الأقصر حملات أمنية مكثفة لاستعادة هيبة الدولة فى الأقصر


> قاد اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر وبرفقته اللواء عصام الحملى مدير المباحث الجنائية حملة أمنية مكبرة بمدينة أسنا جنوب اﻻقصر لإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون ومداهمة البؤر الإجرامية والقضاء عليها وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

شارك في الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى وضباط مباحث المرور والمرافق والتموين.
> وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات بشارع احمد عرابي و ميدان بيتو كما قام مدير اﻻمن بتفقد مركز شرطة اسنا وافراد الشرطة والسجن الملحق بالمركز.

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