الحبس سنة مع الشغل لـ «الجاسوس الأردني» لإهانته القضاء

عاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الإثنين، المتهم بشار أبوزيد، مهندس اتصالات، أردني الجنسية، بسنة مع الشغل وذلك في بتهمة إهانة القضاء.

كما أجلت المحكمة قضية التجسس إلي جلسة 17 يونيو لإستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل، وعضوية من المستشارين عبد السلام يونس، وجمال أبو طالب، وأمانة سر عادل عبد الغني، ورمضان السيد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصرى.