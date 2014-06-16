محامي يستأنف على قرار حبسه بالسويس بتهمة الانتماء للإخوان‎

تقدم دفاع المحامي حلمي مرسي وكيل نقابة المحامين ولجنة الحريات بالسويس اليوم بطلب استئناف على قرار حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء للإخوان والتحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة.

قال وكيل نقابة المحامين قبل عرضه على النيابة أنه لا ينتمي للإخوان ولكنه كان يدافع عنهم فى القضايا المتهمين فيها لأنه وكيل ومقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين وهذا دوره مطالبا من الجميع الوقوف بجواره لأنه مظلوم على حد وصفه .

كان ضباط الأمن الوطني ألقوا القبض على وكيل نقابة المحامين نهاية مارس الماضي بناء على قرار من النيابة العامة بضبطه واحضاره بتهمة الانتماء للإخوان والتحريض على العنف.