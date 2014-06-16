وزير الخارجية يجري اتصالات مع نظرائه بالمغرب والجزائر لبحث الأوضاع في العراق

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي بأنه في إطار مواصلة نبيل فهمي وزير الخارجية لاتصالاته المكثفة مع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، أجرى فهمي اليوم الاثنين اتصالين هاتفيين مع وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار والذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية الجامعة العربية، ومع وزير خارجية الجزائر رمضان العمامرة، وذلك لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الراهنة في العراق والإجراءات المشتركة التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع المتدهور في العراق.

> وأوضح المتحدث أن فهمي أكد لنظيريه المغربي والجزائري ضرورة صياغة موقف عربي موحد خلال الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في جدة بعد غد الأربعاء، وذلك بما يصون للعراق وحدته وسلامته الإقليمية، ومطالبة كافة المكونات الوطنية العراقية بحل الخلافات فيما بينها لبناء دولة قوية جامعة لكل أبنائها لكي يتسنى لها مواجهة قوى التطرف والإرهاب وصيانة مفهوم الدولة القومية عبر خلق أرضية سياسية لا تسمح للنعرات الطائفية أن تتحكم في مصير البلاد.