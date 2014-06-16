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نيابة جنوب القاهرة تواصل الاستماع لشهود واقعة مقتل هبة العيوطى

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نيابة جنوب القاهرة تواصل الاستماع لشهود واقعة مقتل هبة العيوطى نيابة جنوب القاهرة تواصل الاستماع لشهود واقعة مقتل هبة العيوطى

 

هبة العيوطى

تواصل نيابة جنوب القاهرة  برئاسة المستشار شريف معتز تحقيقاتها الموسعة فى قضية مقتل موظفة بشركة بترول أثناء قيامها بإجراء أشعة داخل مستشفي النيل بدراوي. حيث تستمع النيابة إلى أقوال  13 شاهد على الواقعة  من مسؤلى المستشفى، والأطباء والممرضين.
> كانت النيابة قد استمعت أمس إلى أقوال أربعة ممرضين من شهود الواقعة, والذين اتفقوا فى أقوالهم على أن المجنى عليها كانت قد دخلت المستشفى لإجراء بعض الأشعة على منطقة الرحم بسبب تأخرها فى الإنجاب، وبعد دخولها غرفة الأشعة سمعوا صراخها، وباستطلاعهم الامر وجدوها فى حالة اعياء شديد ووجدوا الطبيب الذى قام بحقنها فى حالة ارتباك وزعم أنه أعطاها حقنة للحساسية.

كانت الضحية هبة العيوطى 26 عاما قد نصحها طبيبها الخاص بإجراء أشعة بالصبغة بمستشفي شهير بالقاهرة ” مستشفي النيل بدراوي ” وبتاريخ 11مايو 2014 توجهت بصحبة والدتها وشقيقتها لإجرائها وقام الطبيب بحقها بمادة غريبة تسببت في تدهور حالتها الصحية وفي اليوم التالي دخلت العناية المركزة بمستشفي آخر وتم اكتشاف غرغرينة بالمعدة مما ادي لاستئصال جزء كبير من معدتها بلغ طوله 80 سنتيمتر.

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