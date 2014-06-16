وقفة أمام مبنى محافظة المنوفية للإعتراض على توزيع شقق الإيواء

نظم عدد من أهالى مدينة شبين الكوم وقفة أمام ديوان عام محافظة المنوفية إعتراض على توزيع مساكن الإيواء بالمحافظة ومنحها لغير المستحقين حسب قولهم.

وأكد محمد عبد العظيم أحد المتظاهرين أن المحافظة أعلنت عن عدد من الشقق لمن يستحقون وانهم تقدموا بالأوراق ولم يحالفهم الحظ , ولكننا فوجئنا بوجود عدد من الشقق الخالية التى لم يتم تسكينها بعد وتم اعطائها لأخرين لا يستحقونها ويمتلكون شقق بالفعل.

وطالب المتظاهرون الدكتور احمد شرين فوزى محافظ المنوفية بالتدخل لحل الأزمة التى تسبب فيها مسئولين داخل ديوان المحافظة وقاموا بإعطاء الشقق لأخرين تابعين لهم من أجل مصالح شخصية.