“التعليم”: الفيديو المذاع عبر برنامج “توك شو” قديم ولا يخص الامتحانات الحالية

أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة التربية والتعليم أن ما تم إذاعته عبر أحد برامج “توك شو” والذي تضمن فيديو يظهر حالة هرج بين مجموعة من الطلاب في لجنة امتحانات لا يخص امتحانات الثانوية العامة في العام الحالي 2014.

> وقالت المصادر – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين – إنه بعد تقصي وتحري من قبل المسئولين في الوزارة تبين أن الفيديو المشار إليه يرجع إلى امتحانات جرت منذ ثلاثة أعوام وليس العام الحالي.

> وناشدت المصادر وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل إذاعة أي من مقاطع الفيديو منعا لأي بلبلة تحدث، لاسيما إن كانت تلك مرسلة إلى القنوات الفضائية عبر أشخاص مجهولين ولم يتم تصويرها من قبل القنوات الفضائية نفسها.

> وتصديا لمحاولات إثارة البلبلة على صفحات التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع فيديو مغلوطة وإيمانا منها بأهمية الدور الذي تلعبه الصحافة الشريفة في التصدي لأي عمل من شأنه الإخلال بالقيم والمثل العليا، أهابت المصادر بالصحفيين عدم الانسياق وراء ما يبث على صفحات التواصل الاجتماعي بشبكات الإنترنت من مقاطع فيديو مغلوطة ويتم الادعاء بأنها امتحانات العام الحالي 2014، بهدف إثارة البلبلة في هذا التوقيت الحرج الذي يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل التصدي بحزم للعابثين المتربصين بأمن وسلامة الوطن.

أ ش أ