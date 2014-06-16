ماكس فاكتور تفوز بأعلى جوائز فيفا للجمال للعام 2014

كريم الأساس "ميراكل توتش ليكويد إلوجن" يحصد جائزة أفضل كريم أساس؛ ماسكارا "2000 كالوري" تفوز بجائزة أفضل ماسكارا؛ وكريم الأساس "ويبد كريم" يحصل على مصادقة المحرر.

حصدت ماكس فاكتورMax Factor - علامة اختيار خبراء تجميل النجوم - على جوائز مرموقة خلال حفل جوائز فيفا للجمال 2014 الذي جرت فعالياته في 22 مايو الماضي، عن ثلاثة من منتجاتها المتميزة. حيث حصدت الجوائز ضمن ثلاث فئات هي أفضل كريم أساس عن منتج "ميراكل توتش ليكويد إلوجن (Miracle Touch Liquid Illusion)، وأفضل ماسكارا عن "2000 كالوري" (2000 Calorie)، وجائزة مصادقة المحرر عن كريم الأساس "ويبد كريم" (Whipped Crème).

وتعتبر جوائز الفيفا في نسختها السابعة، تكريماً لأفضل منتجات التجميل المشهورة في منطقة الشرق الأوسط، بتصويت قراء مجلة فيفا. وقد تم اختيار قائمة المنتجات من قبل لجنة تحكيمية مرموقة مؤلفة من فريق التحرير في مجلة فيفا، وخبراء تجميل مشهورين في المنطقة، ليبدأ بعد ذلك تصويت قراء مجلة فيفا لاختيار المنتجات الفائزة.

ويقدم كريم الأساس "ميراكل توتش ليكويد إلوجن" من ماكس فاكتور تركيبة خفيفة الوزن تتحول من موادة صلبة إلى سائلة- لتنزلق بانسيابية على بشرتك وتوفر لك إشراقة مثالية ومتساوية.

وبالتماشي مع ذلك، وخلال تطور على مدى 20 عاماً، أسست ماسكارا "2000 كالوري" من ماكس فاكتور سمعة متميزة كواحدة من أبرز منتجات العلامة والخيار الأمثل لخبراء المكياج، وذلك بفضل تركيبتها الفريدة والتصميم الرائع للفرشاة التي تحتويها.

أما أحدث ابتكارات ماكس فاكتور في كريمات الأساس "ويبد كريم"، فهو يقدم تركيبة خفيفة الوزن ورطبة تقدم لمسة نهائية عصرية خالية من العيوب وشبه باهتة اللون.