كيف أختار كريم الأساس المناسب لبشرتي؟

دائماً ما نتردد عند شراء كريم الأساس؛ لأننا لا نستطيع تحديد الكريم المناسب لنوعية بشرتنا، فكثيراً ما نشترى كريماً لاعتقادنا أنه الأنسب إلى بشرتنا، ولكن نكتشف بعد استخدامه أنه لا يناسبها بل يزيد من إبراز عيوبها.

وكل بشرة لها الكريم المناسب لها، فالبشرة الدهنية تختلف عن الجافة والمختلطة، لذا عليك تحديد نوع بشرتك، ثم اتباع نصائح "سيِّدتي نت" لاختيار كريم الأساس المناسب لها.

قد يعجبك: 40 مكياجاً مميزاً لمشجّعات الفريق الألماني

1. البشرة الدهنية:

تحتاج البشرة الدهنية إلى كريم الأساس البودرة الخالي من الزيوت والمدون عليه عبارة"Oil- Free Moisturizer" ؛ لأن هذه الأنواع تساعد على تجفيف البشرة، كما ينبغي أن يكون الكريم منطفئاً وغير لامع حتى يحد من لمعان البشرة ويعطيها مظهراً طبيعياً وخالياً من اللمعان.

2. البشرة الجافة:

البشرة الجافة دائماً ما تحتاج إلى الترطيب، لذلك عليك باختيار كريمات الأساس التي تحتوي على الترطيب في مكوناتها لتقدم لبشرتك النضارة والرونق الذي دائماً ما تفتقده بسبب الجفاف، وابتعدي تماماً عن كريمات الأساس المنطفئة، فهي لا تناسب بشرتك، واستخدمي اللامعة مع ضرورة تجنب كريمات الأساس البودرة؛ لأنها تظهر جفاف البشرة، واستبدليها بالكريمات السائلة، وتذكري دائماً الترطيب باستخدام كريم الترطيب المناسب لك قبل وضع كريم الأساس.

3. البشرة المختلطة:

تحتاج البشرة المختلطة إلى كريم أساس بقوة تغطية متوسطة إلى عالية؛ لأن هذه النوعية من البشرة تكون أكثر عرضة للبثور، وينبغي أن يكون كريم الأساس خالياً من الزيوت، وعلى هيئة بودرة مدمجة، وأن تكون ذات لون قوي ، وإذا استعملتِ كريم أساس سائل فلابد من وضع بودرة تثبيت أيضاً.

• وبعد اختيار الكريم المناسب لبشرتك عليك بتحديد الدرجة المناسبة لها عن طريق اختيار لون قريب جداً من لون البشرة مع القيام بتجربته على الوجه وليس اليدين حتى تتأكدي من أنه مناسب للون بشرتك وملائم لنوعها.





تابعي أيضاً:

أتقني مكياجك عند ارتداء النظارات

سرّ مكياج شيرين الـ 3D في "كلي ملكك"

تعلمي المكياج الأخضر على طريقة Aishwarya Rai Bachchan