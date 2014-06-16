محلات Faces تطلق اسمها الجديد "وجوه"

من منّا لا يجب الجمال؟ فهو الحلم الذي يجمع Faces مع السيدة العربية. وكما أنك مميزة وفريدة من نوعك، كذلك أصبحت علاقة Faces معك.

ومثل كل شيء يبدأ صغيراً ثم يكبر، نمت وكبرت "Faces" فتضاعف عدد محلاتها وطوّرت قدراتها وخبراتها في عالم الجمال لتصبح اليوم الموجهة له في المنطقة. وفي خطوة نحو المستقبل وفي تحوّل جديد، ستغير "Faces" اسمها إلى "وجوه"، لتحكي من خلاله بلغتك أنتِ، السيدة العربية الجميلة والمميزة، وتعكس فخرها بأنها جزء من هذه المنطقة الديناميكية.

اليوم وبعد 18 سنة من الخبرة الواسعة والمعرفة العالية، تواصل "وجوه" معك رحلة الجمال، لإعادة اكتشاف كل وجوه الجمال عبر ماركات عالمية ومشهورة.

رؤية نتشاركها في الجمال

"وجوه" هي ابنة هذه المنطقة، وهي رفيقتك في الشرق الأوسط في رحلتك إلى عالم الجمال. قد تكوني فضولية، هاوية للجمال، عصرية محبة للاستكشاف أو متتبعة لصرعات موضة كل موسم، لديك متطلباتك ورغباتك الخاصة... هذا تماماً ما تدركه "وجوه" التي تتشارك معك ذات النظرة والأفكار لكل ما يعتبر جميلاَ. عطرنا المفضّل هو واحد وأمنيتنا لابتكار إطلالة مميزة تعبّر عن الشخصية هي أيضاً واحدة.

أن ما يربط "وجوه" بك، سيدة منطقة الشرق الأوسط، هي الجذور نفسها، فكان طبيعياً أن تتعزز العلاقات وجسور التواصل بيننا. هذا ما قامت به " وجوه" على مدى السنوات وستواصله في المستقبل بكل تأكيد.

عالم الجمال بين يديك

البحث عن التميّز ومواكبة الموضة هو مطلب كل سيدة. فمن العينين الدخانيتين إلى اللمسة الأخيرة المثالية لبشرة خالية من العيوب، ومن عطر خاص إلى طبقات متعددة من العطور لكل مزاج ومناسبة، تبقى الغاية واحدة وهي ترك انطباع مؤثر في كل مكان ووقت. و"وجوه" هي خير من يدرك ذلك لأنها تتقاسم معك، سيدة المنطقة، حبك للجمال ولأنها تحكي لغتك.

اليوم، وأكثر من قبل، أصبحت "وجوه" أقرب إليك لتنطلق معك برحلة مذهلة لاستكشاف دنيا العطور وعيش مغامرات مستحضرات التجميل والتعرف على حلول العناية بالبشرة. ليس هذا كل شيء، فتشويق هذه الرحلة سيزداد مع أحدث وأروع صيحات الموضة ومع أفضل تشكيلة من العلامات التجارية العالمية المفضلة لديك التي

تستطيع أن تلبي كل احتياجاتك. أما الدلال الكبير فيتعزز بالخدمات المميزة والهدايا القيمة. متعة لا مثيل لها، ستجدينها فقط عند زيارة أحد محلات "وجوه".

وتتواصل الرحلة بعد العطور والألوان والتراكيب مع الخبرة الواسعة والمعرفة الدقيقة لشخصيتك، مما يجعل محلات "وجوه" أفضل خبيرة في دنيا الجمال. وبفضل شغفها المطلق به، تستطيع أن تقدم لك الحلول ونصائح متعددة حتى تتمتعي بالإطلالة التي طالما حلمتِ بها، وحتى تبرزي شخصيتك بشكل مثالي وفريد.