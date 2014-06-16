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كواليس تصوير جلسات الجمال لمجلة "سيدتي"

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كواليس تصوير جلسات الجمال لمجلة "سيدتي" كواليس تصوير جلسات الجمال لمجلة "سيدتي"

يحاول فريق عمل "سيدتي" أن ينقلك إلى عالم الجمال والموضة، وأن يواكب كلّ التطورات الجمالية، من مستحضرات تجميل، وطرق تطبيق المكياج، ونصائح للعناية بالبشرة، وغيرها من الموضوعات التي تهمّك وتساعدك في إبراز جمالك. لتحقيق هذا الهدف، نعمل طويلاً لجمع آخر صيحات الجمال. وفي كلّ أسبوع، يتمّ التحضير لاختيار الألوان، والأشكال والأفكار الجديدة. إليك بالصور خفايا كواليس جلسات تصوير الجمال من "سيدتي".


 

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