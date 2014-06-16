أخبار عاجلة

زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

20 قتيلاً على الأقل إثر سقوط برميلين متفجرين على حلب

Google+ Print

لقي 20 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، في سقوط برميلين متفجرين ألقاهما الطيران المروحي التابع للنظام السوري على حي في شرق حلب، الاثنين، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: «قصف الطيران المروحي ببرميلين متفجرين مناطق في حي السكري في حلب، ومعلومات أولية عن استشهاد ما لا يقل عن 20 مواطناً بينهم أطفال وإصابة العشرات بجراح بعضهم بحالة خطرة».

وأوضح مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، أن «طائرة مروحية استهدفت الحي ببرميل متفجر أول أوقع عدداً من القتلى والإصابات، ولدى تجمع الأهالي، ألقي برميل آخر، ما تسبب بذعر وحركة هروب، لكن ارتفع عدد القتلى والجرحى».

ويشن الطيران السوري، منذ منتصف ديسمبر الماضي هجمات مكثفة على مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية