20 قتيلاً على الأقل إثر سقوط برميلين متفجرين على حلب

لقي 20 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، في سقوط برميلين متفجرين ألقاهما الطيران المروحي التابع للنظام السوري على حي في شرق حلب، الاثنين، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: «قصف الطيران المروحي ببرميلين متفجرين مناطق في حي السكري في حلب، ومعلومات أولية عن استشهاد ما لا يقل عن 20 مواطناً بينهم أطفال وإصابة العشرات بجراح بعضهم بحالة خطرة».

وأوضح مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، أن «طائرة مروحية استهدفت الحي ببرميل متفجر أول أوقع عدداً من القتلى والإصابات، ولدى تجمع الأهالي، ألقي برميل آخر، ما تسبب بذعر وحركة هروب، لكن ارتفع عدد القتلى والجرحى».

ويشن الطيران السوري، منذ منتصف ديسمبر الماضي هجمات مكثفة على مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها.