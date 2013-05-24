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ضبط أمين مستودع دقيق بالبحيرة لتصرفه فى 230 طن دقيق بلدى مدعم

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ضبط أمين مستودع دقيق بالبحيرة لتصرفه فى 230 طن دقيق بلدى مدعم ضبط أمين مستودع دقيق بالبحيرة لتصرفه فى 230 طن دقيق بلدى مدعم

شن رجال مباحث بالبحيرة حملة مكبرة، فجر اليوم، بناء على تعليمات اللواء محمد حبيب، مدير أمن البحيرة، بتكثيف الحملات على مصانع المواد الغذائية، والتصدى لعمليات تهريب السلع التموينية والمواد البترولية، ومنع تخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة.

قاد الحملة العميد مصطفى قاسم مدير مباحث التموين، والمقدم وجدى الصيرفى وكيل المباحث، وأشرف عليها اللواء محمد الخليصى مدير المباحث، وأسفرت عن ضبط"مصطفى م س" 42 سنة، سائق ومقيم بمنشية بلبع مركز كفر الدوار، قائد السيارة رقم 9521 ب ف أ وبها كمية قدرها 1500 لتر سولار من محطة وقود ملك"فهمى ك" الكائنة بمدينة إدكو، وذلك لبيعها بالسوق السوداء، وتحرر المحضر 3082/2013 جنح مركز إدكو.

كما تم ضبط"منصور س ص" 42 سنة، أمين مستودع دقيق بلدى بمدينة أبو المطامير، و"إبراهيم.ى.ا" المسئول عن حصص المستودعات الخاصة بالمخابز البلدية المدعمة بشركة مطاحن البحيرة لعدم الاحتفاظ بحصة الدقيق المخصصة للمخابز بالمستودع لمدة ثلاثة أيام، بإجمالى وزن 800ر229 طن دقيق بلدى مدعم، وتحرر المحضر 9865/2013 جنح مركز أبو المطامير، وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365

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