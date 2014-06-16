خبراء: تصاعد الأزمة بين «هادي» و «صالح» يقوض كيان اليمن

قال خبيران يمنيان، الاثنين، إن تصاعد الأزمة بين الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، والرئيس السابق، علي عبد الله صالح، يهدد كيان الدولة برمتها، ويفتح الأبواب أمام كل الاحتمالات.

وتشهد العاصمة، صنعاء، إجراءات أمنية غير مسبوقة وانتشار لآلاف الجنود في الشوارع وحول المقار الحكومية العامة، منذ الأربعاء الماضي، الذي شهد احتجاجات على ندرة المشتقات النفطية في السوق المحلية.

وأعقب الاحتجاجات قيام الرئيس عبد ربه منصور هادي بإجراء تغيير وزاري شمل 5 حقائب بينها وزارة النفط في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، كما أصدر الرئيس توجيهات بإغلاق قناة «اليمن اليوم»، التابعة للرئيس السابق، بسبب ما قاله مصدر مقرب من الرئيس: «القناة انحرفت عن مسارها إلى خطاب انتقامي لا يراعي مصلحة الوطن».

وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، تعليقا على التطورات الأخيرة، إن «الأمور بلغت مستويات قياسية خطيرة من استهداف التسوية السياسية، بل وتقويض كيان الدولة».

وأشار إلى أن «ثمة معلومات توفرت للرئاسة، تفيد وجود رابط وثيق بين ما يحدث من استهداف لخطوط الكهرباء وأنابيب النفط ومظاهرات، الأربعاء الماضي، والذي يُتهم بالوقوف ورائها الرئيس السابق، علي عبدالله صالح». وبحسب التميمي، فإن ذلك دفع الرئيس «هادي» إلى «اتخاذ عدة إجراءات منها إغلاق قناة «اليمن اليوم»، التابعة لـ«صالح»، وفرض طوق أمني من قبل الحرس الرئاسي على جامع الصالح الذي بناه الرئيس السابق، والذي يقع في محيط دار الرئاسة.

وأوضح الخبير السياسي أن «المواجهة باتت مباشرة بين الرئيس اليمني الانتقالي، ورأس النظام السابق»، وتوقع أن يؤدي ذلك إلى «وضع (صالح) في دائرة الاتهام، وتعزيز إمكانية مغادرته المشهد السياسي قريباً»، في إشارة إلى تخليه عن منصب رئاسة حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم.

ولفت إلى إنه «لم يعد لدى الرئيس السابق مساحة كافية للمناورة السياسية، خصوصاً وأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها (هادي)، لم تكن في معزل عن رضا ومباركة المجتمع الدولي الذي عبر عنه سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية»، على حد قوله.

ويشغل «هادي» أيضاً منصب الأمين العام لحزب «المؤتمر»، وكان نائبا لصالح لأكثر من 15 عاماً قبل أن يتولى الحكم في 21 فبراير 2012 ، عقب اندلاع ثورة شعبية ضد حكم صالح أدت إلى تنحيه عن الحكم بموجب مبادرة خليجية.

في ذات السياق، قال الخبير العسكري والمتخصص في شؤون الجماعات المسلحة، علي الذهب، إن «الانتشار العسكري والأمني الأخير، مرتبط بمستجدات الحرب على تنظيم القاعدة جنوبي البلاد، خلال مايو الماضي، ومواجهة الثورة المضادة التي تتسلل من شقوق الفوضى التي يحاول البعض إثارتها بسبب الأزمة الاقتصادية».

وربط «الذهب» بين هذا الانتشار والإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس «هادي» بحق «صالح»، ومن ضمنها رفع الحراسة الموالية له عن جامع الصالح، «لما يشكله من تهديد على أمن وسلامة (هادي)».

وتوقع الخبير العسكري أن يكون وراء ذلك الانتشار، إجراءات سياسية أخرى سيتخذها «هادي»، خلال الأيام المقبلة، ضد الرئيس السابق وأنصاره.

وكانت اللجنة الأمنية العليا، التي تضم وزيري الدفاع والداخلية ومسئولين آخرين، اتهمت عناصر وصفتها بالمندسة، بالانخراط في صفوف المحتجين والقيام بأعمال تخريب طالت أملاك خاصة وعامة وأدت إلى إصابة 4 جنود و4 مواطنين.

وخلال لقاء اللجنة، السبت، بـ«هادي»، أشاد الأخير بجهود الأمن في إحباط ما سماها بـ «المساعي التخريبية»، التي هدفت إلى «تخريب المصالح العامة والخاصة تحت ذرائع كاذبة وواهية»,حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، وفي المقابل، رفض «صالح» اتهامه بالوقوف وراء احتجاجات الأربعاء، عبر بيان أدان فيه إغلاق قناته، كما رفض فيه التعديل الوزاري الأخير، مؤكدا أنه لا يمثل إلا من أصدره، في إشارة إلى «هادي».