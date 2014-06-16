تجديد حبس 3 متهمين 15 يوماً فى «هتك عرض قاصرات الأميرية»

قررت محكمة جنح الأميرية، برئاسة المستشار محمود مجدي وبحضور أحمد طنطاوى ممثل النيابة العامة وسكرتارية محمد مجدى تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيق للمرة الثانية في واقعة اغتصاب وهتك عرض والاتجار بقاصرات في الأميرية، والمتهمون هم: عبد الوهاب عبد المعطي، ومحمد مصيلحي، وفايزة أحمد.

كانت معلومات وردت إلى مباحث قسم شرطة الاميرية عن قيام المتهمة الثالثة بالاتجار بنجلتها القاصر، وعرضها على الرجال من طالبي المتعة الحرام، وتم تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الثلاثة حال قيامهم باغتصاب وهتك عرض الفتاة القاصر.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.