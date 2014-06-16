نجيب جبرائيل : الداخلية تؤكد جهودها في الإفراج عن طبيب العريش المختطف

صرح الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أنه اجرى اتصال هاتفي بمكتب وزير الداخلية أبلغه باستياء وغضب أسرة الطبيب المخطوف بالعريش الدكتور وديع رمسيس هارون صاحب مستشفى واستشارى العظام الذي طلب خاطفوه فدية قدرها عشرة ملايين جنية وتم خطفه مساء السبت الماضى حال ركوبه بسيارته تحت تهديد السلاح.

وأكد جبرائيل ان هناك جهودا مكثفة تبذل لسرعة الإفراج عن الطبيب المخطوف دون حدوث اذى له.

وأبدى جبرائيل فى تصريحات له استياءه لتزايد حالات خطف الأقباط فى الآونة الاخيرة اذ بلغ عدد المخطوفين فى محافظة المنيا وحدها اكثر من 32 حالة , وفى سوهاج تعدى العدد 19 حالة , و6 حالات في أسوان والأقصر وجميع تلك الحالات موثقة بمحاضر شرطة وقد تم دفع ملايين الجنيهات للإفراج عنهم ، مشيرا إلى أن جميع الحالات المخطوفة أطباء وصيادلة ورجال أعمال.