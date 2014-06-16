أخبار عاجلة

زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نجيب جبرائيل : الداخلية تؤكد جهودها في الإفراج عن طبيب العريش المختطف

Google+ Print
نجيب جبرائيل : الداخلية تؤكد جهودها في الإفراج عن طبيب العريش المختطف نجيب جبرائيل : الداخلية تؤكد جهودها في الإفراج عن طبيب العريش المختطف

الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان

صرح الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أنه اجرى اتصال هاتفي بمكتب وزير الداخلية أبلغه باستياء وغضب أسرة الطبيب المخطوف بالعريش الدكتور وديع رمسيس هارون صاحب مستشفى واستشارى العظام الذي طلب خاطفوه فدية قدرها عشرة ملايين جنية وتم خطفه مساء السبت الماضى حال ركوبه بسيارته تحت تهديد السلاح.

وأكد جبرائيل ان هناك جهودا مكثفة تبذل لسرعة الإفراج عن الطبيب المخطوف دون حدوث اذى له.

وأبدى جبرائيل فى تصريحات له استياءه لتزايد حالات خطف الأقباط فى الآونة الاخيرة اذ بلغ عدد المخطوفين فى محافظة المنيا وحدها اكثر من 32 حالة , وفى سوهاج تعدى العدد 19 حالة , و6 حالات في أسوان والأقصر وجميع تلك الحالات موثقة بمحاضر شرطة وقد تم دفع ملايين الجنيهات للإفراج عنهم ، مشيرا إلى أن جميع الحالات المخطوفة أطباء وصيادلة ورجال أعمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا