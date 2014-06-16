الدفاع في قضية الماريوت: لو سنحاكم بتهمه الانتماء للإخوان فحاكموا 13 مليون مصري‎

أشار شعبان سعيد محامي المتهمين في قضية خليه الماريوت التي تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، لو سنحاكم المتهمين في القضية بحجة انتمائهم للحرية والعدالة والإخوان المسلمين سنحاكم 13 مليون مصري أعطوا أصواتهم للرئيس مرسي.

وأشار سعيد خلال مرافعته أمام المحكمة انه كان يترافع ذات يوم عن ممثل شهير وقال للمحكمة اثناء الجلسة بكل فخر “انا جدودي ينتمون للإخوان المسلمين ، ولا يستطيع ان يقول هذا اليوم وأقابله اليوم يقول انهم إرهابين ، وهذه هي عاده الشعوب يفرحون وينتمون إلى ما ينتمي اليه رئيس الجمهورية”.