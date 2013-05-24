"نور بورسعيد": الحزب الحاكم يمرر قوانين مشبوهة على مجلس مطعون فى شرعيته

أكد الدكتور محمود حجازى، أمين عام حزب النور السلفى ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحزب الحاكم المتمثل فى جماعة الإخوان المسلمين، يمرر كل القوانين المشبوهة وسيئة السمعة على مجلس مطعون فى شرعيته كمجلس الشورى الحالى.

ولفت إلى أن من ضمن القوانين المشبوهة قانون السلطة القضائية، ومحاولة الإسراع فى تمرير قانون الدعاة وقانون الصكوك، دون عرضه على الأزهر الشريف، بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات، وكلها قوانين سيئة السمعة، يحاول الإخوان تمريرها بدون إرادة شعبية.

وأكد حجازى أن هذه السرعة تثير الشكوك كقانون مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس، وهو إحدى الركائز الحيوية والتى من المفترض أن تعرض على مجلس نيابى جديد منتخب بإرادة شعبية، وليس مطعونا فى شرعيته كمجلس الشورى الحالى، الذى يحظى به الإخوان من هيمنة عليه وهو فى الأصل مجلس غير تشريعى وباطل، استنادا لحكم مجلس الشعب.