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عضو الدعوة السلفية بالفيوم: قرار نقابة القراء رسالة بأن الانفتاح على الروافض ولى

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عضو الدعوة السلفية بالفيوم: قرار نقابة القراء رسالة بأن الانفتاح على الروافض ولى عضو الدعوة السلفية بالفيوم: قرار نقابة القراء رسالة بأن الانفتاح على الروافض ولى

الشيخ عادل نصر عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية

أيد الشيخ عادل نصر عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية العام ومسئول الدعوة بالصعيد قرار نقابة القراء بفصل الأربع قراء لسفرهم إلى العراق وإيران بدون تصريح .

وتابع أن هذه رسالة بأن الانفتاح على الروافض وفتح أبواب البلاد لهم لإفساد الدين والدنيا قد ولى من غير رجعة .

وأكد نصر على أن هذا القرار إن دل فإنما يدل على الغيرة على منهج أهل السنة والجماعة وعلى مرجعية الأزهر كبرى المؤسسات الدينية فى عالمنا الإسلامى والتى ستبقى بإذن الله قلعة حصينة فى وجه من يسبون الصحابة الكرام ويقولون بتحريف القرآن الكريم .

وتابع نصر أن هذا القرار يدل على أن ستبقى رائدة العالم الإسلامى وأهل السنة والجماعة ، وأن كل محاولات اختراق الروافض لمؤسساتنا الدينية ستبوء بالفشل ، موضحاً أن ذلك رد واضح على الذين أرادوا أن يشغبوا أو يزايدوا على موقف مصر الحالى من الشيعة .

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