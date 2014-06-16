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تأجيل محاكمة الجاسوس الأردني لجلسة غداً لاستكمال مرافعة الدفاع

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تأجيل محاكمة الجاسوس الأردني لجلسة غداً لاستكمال مرافعة الدفاع تأجيل محاكمة الجاسوس الأردني لجلسة غداً لاستكمال مرافعة الدفاع

 

صورة أرشيفية

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة بشار أبوزيد مهندس اتصالات ” أردني الجنسية ” ” محبوس ” وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي، هارب، في قضية التخابر لصالح إسرائيل لجلسة 17 يونيو لإستكمال مرافعة الدفاع .

صدر القرار برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل، وعضوية من المستشارين عبد السلام يونس، وجمال أبو طالب، وأمانة سر عادل عبد الغني، ورمضان السيد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.

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