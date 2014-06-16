ضبط مفتش أغذية بحوزته نصف كيلو حشيش بمرسى علم

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مرسى علم من إلقاء القبض على مفتش أغذية تابع للإدارة الصحية بمرسى علم عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل بيعها على عملائه بالمدينة ، تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إخطاراً من العقيد أسامة جودة مأمور قسم شرطة مرسى علم يفيد ، ورود معلومات لضباط مباحث القسم عن شروع مفتش أغذية تابع للإدارة الصحية بمرسى علم فى الإتجار بالمواد المخدرة و خاصة مخدر الحشيش .

وعقب ورود المعلومات و عمل التحريات اللازمة تم تشكيل فريق بحث قاده الرائد محمد سامى رئيس مباحث القسم و الرائد شريف جلال معاون أول مباحث القسم حيث تمكن فريق البحث من إلقاء القبض على “أحمد . إ . أ” -39 سنة- مفتش أغذية تابع لإدارة مرسى علم الصحية ، حيث عثر بحوزته على قطعة كبيرة الحجم مخدر الحشيش و التى تبلغ 600 جرام كما عثر بحوزتهعلى مبلغ مالى قدره 205 جنيه و هاتف محمول ، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار و المبلغ المالى متحصلات البيع و الهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

تم التحفظ على المضبوطات و تحرر عن ذلك المحضر رقم 605 جنايات قسم شرطة مرسى علم لسنة 2014 و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .