أخبار عاجلة

زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالفيديو.. معركة بين طاووس وسيارة تنتهي بانتصار الطائر ومغادرة السائق للمكان

Google+ Print
بالفيديو.. معركة بين طاووس وسيارة تنتهي بانتصار الطائر ومغادرة السائق للمكان بالفيديو.. معركة بين طاووس وسيارة تنتهي بانتصار الطائر ومغادرة السائق للمكان

طاووس يهاجم سيارة وينتصر

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل لـ «طاووس» يهاجم سيارة، يبدو أن وجودها بالقرب منه استفزه، فقرر ابعادها عن المكان.

وبدا الطاووس مصمماً على أن يحقق هدفه بأن تغادر السيارة المكان، فأظهر شراسته مستخدماً جناحيه بأقصى مالديه من قوة، فى مشهد غريب عن المسالمة التى نعرف طائر الطاووس بها.

ووقف عدد من الفضوليين يتابعون المنازلة، التي انتهت بفوز الطاووس.

وعلى الرغم من أن سائق السيارة قرر الابتعاد عن الطاووس، إلا أن الأخير لاحق السيارة في تحد صارم، وكأنه يعلن أنه الآمر الناهي، وأنه لن يتردد عن توجيه ضرباته الموجعة للسيارة بجناحيه مرة ثانية.. وثالثة إن اقتضى الأمر.
>" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف

فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف

فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة

فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة