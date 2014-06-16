بالفيديو.. معركة بين طاووس وسيارة تنتهي بانتصار الطائر ومغادرة السائق للمكان

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو لـ «طاووس» يهاجم سيارة، يبدو أن وجودها بالقرب منه استفزه، فقرر ابعادها عن المكان.

وبدا الطاووس مصمماً على أن يحقق هدفه بأن تغادر السيارة المكان، فأظهر شراسته مستخدماً جناحيه بأقصى مالديه من قوة، فى مشهد غريب عن المسالمة التى نعرف طائر الطاووس بها.

ووقف عدد من الفضوليين يتابعون المنازلة، التي انتهت بفوز الطاووس.

وعلى الرغم من أن سائق السيارة قرر الابتعاد عن الطاووس، إلا أن الأخير لاحق السيارة في تحد صارم، وكأنه يعلن أنه الآمر الناهي، وأنه لن يتردد عن توجيه ضرباته الموجعة للسيارة بجناحيه مرة ثانية.. وثالثة إن اقتضى الأمر.

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