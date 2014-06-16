ضبط 20 فدان بانجو و37 طن مخدرات فى حملة أمنية في وادي سدر بجنوب سيناء

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى حملة لها بوادى سدر من ضبط 20 فدان بانجو و 17,5 طن من نبات المخدرات براس سدر بجنوب سيناء.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام بعض الأهالى باستغلال المنطقة الجبلية بمنطقة وادي سدر بدائرة قسم شرطة رأس سدر بزراعة مساحات شاسعة من الأراضي بالزراعات المخدرة، وحصدها وتجفيفها وتهيئتها للبيع لعملائهم من تجار تلك المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء وقوات الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن وعناصر من القوات المسلحة أسفرت عن ضبط 5 مزارع لنبات القنب المخدر على مساحة 6 أفدنة و6 قراريط وكمية من نبات البانجو المخدر الجاف وزنت 4 أطنان” و2 موتور رفع مياه ذلك بمنطقة وادى سدر بدائرة قسم شرطة رأس سدر.

تم ضبط القائم على زراعة تلك المساحة ويدعى “خضر . ع . خ” وضبط 6 مزارع لنبات القنب المخدر على مساحة 2 فدان وكمية من نبات البانجو المخدر الجاف وزنت 5 أطنان وموتور رفع مياه وذلك بمنطقة وادى سدر بدائرة قسم شرطة رأس سدر

> كما تم ضبط 4 مزارع لنبات القنب المخدر على مساحة 6 أفدنة و12 قيراط وكمية من نبات البانجو المخدر الجاف وزنت 5 أطنان و2 موتور رفع مياه وذلك بمنطقة وادى سدر بدائرة قسم شرطة رأس سدر وتم ضبط القائم على زراعة تلك المساحة ويدعى “سلامة . م . ع” وبحوزته السيارة رقم ط ج د 9264 مصر. وضبط 4 مزارع لنبات القنب المخدر على مساحة 5 أفدنة و12 قيراط وكمية من نبات البانجو المخدر الجاف وزنت 3,5 طن وموتور رفع مياه وذلك بمنطقة وادى سدر بدائرة قسم شرطة رأس سدر.

تم حرق وتدمير الزراعات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.