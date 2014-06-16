معلومات مجلس الوزراء:20 % ارتفاعا في صادرات مصر من الزيت الخام والمنتجات البترولية بأبريل

كشف مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من الزيت الخام والمنتجات البترولية خلال شهر أبريل الماضي ، بنسبة 1ر20 % لتصل قيمتها إلى نحو 5ر516 مليون دولار مقابل 430 مليون دولار خلال شهر ابريل 2013 .

> وذكر المركز – فى نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر والتى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها اليوم – أن إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز تراجع خلال شهر أبريل الماضي بنسبة6ر1% ، ليسجل نحو 2 مليون و840 ألف طن مقابل 2 مليون و887 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ، بينما ارتفع الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية بنسبة9ر0 % ليسجل 982ر2 مليون طن مقابل 954ر2 مليون طن خلال شهر ابريل من العام الماضي .

> وأشار إلى تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي ومشتقاته خلال شهر ابريل الماضي بما نسبته 94ر80%، لتصل قيمتها إلى 5ر30 مليون دولار مقابل 160 مليون دولار خلال الشهر ذاته من 2013.

> ولفت إلى أن إنتاج الغاز الطبيعى تراجع أيضا بنسبة بلغت 66ر14%، ليصل إلى 034ر3 مليون طن خلال الفترة المذكورة مقابل 555ر3 مليون طن خلال فترة المقارنة.

> وأوضحت النشرة أن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى انخفض خلال الفترة المذكورة بنسبة16ر8 %، مسجلا 860ر2 مليون طن مقابل 114ر3 مليون طن خلال شهر ابريل 2013 ، بينما ارتفعت نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعى المستهلك خلال الفترة المذكورة بنحو7ر2% لتسجل 4ر57 % مقابل 7ر54 % خلال الشهر ذاته من عام 2013.

> وفي قطاع الكهرباء، أظهرت النشرة ارتفاع كمية الكهرباء المولدة خلال شهر ابريل الماضي، بنسبة 03ر0 % لتسجل 13 مليارا و212 مليون كيلو وات/ساعة مقابل 12 مليارا و209 ملايين كيلو وات/ساعة خلال الشهر السابق عليه، كما ارتفع بنسبة5ر4% مقارنة بشهر ابريل 2013 والذى بلغ فيه 12 مليارا و 644 مليون كيلو وات/ساعة .

> وأشارت إلى ارتفاع استخدامات الكهرباء خلال ابريل 2014 بنسبة 3ر1% لتبلغ 11 مليارا و672 مليون كيلو وات/ساعة مقابل 11 مليارا و522 مليون كيلو وات/ساعة خلال شهر مارس الماضى، كما ارتفع على أساس سنوى بنسبة 8ر5% مقارنة بشهر ابريل من العام الماضي ، والذى كان بلغ فيه نحو11 مليونا و33 مليون كيلو وات/ساعة .