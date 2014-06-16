حملة أمنية مكبرة بغرب الإسكندرية لمداهمة البؤر الإجرامية‎

قام اللواء أمين عز الدين , مساعد الوزير لأمن الأسكندرية بالأشراف على حمله أمنيه مكبره بدوائر أقسام ( أول العامرية – ثان العامرية – برج العرب لضبط العناصر الأجارامية الخطره والخارجين عن القانون والتي اسفرت عن ضبط العديد من قضايا السلاح والمواد المخدرة .

وقامت الحملة بمداهمة البؤر الأجرامية و القضاء عليها وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وإزالة التعديات والإشغالات شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية .

تمكنت الحملة من ضبط 23 قضية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص ” 2 بندقية ألى – 10 بندقيه خرطوش – 7 طبنجه 9 مم طويل – 4 فرد خرطوش – 224 طلقة مختلفة العيار “، قضية إحراز20 طلقه.

كما تمكنت الحملة من ضبط 9 قضية اتجار فى الحشيش عبارة عن 104 طربة لمخدر الحشيش ” تزن حوالى 26 كيلو جرام ” 4 قضية اتجار هيروين ” بإجمالى وزن 1400 جرام “،و 37 قضية اتجار فى الأقراص المخدره ” بإجمالي 8876 قرص مخدر ” ، وضبط 110 قضية إحراز سلاح أبيض بعدد 110 متهم بعدد 110 قطعه.

وتم ضبط 3 متهمين بالبلطجة بحوزتهم 3 سلاح أبيض، وضبط 2 مراقب هارب , وإحضار متهم هارب , وسيارة مبلغ بسرقتها ، و3 محكوم عليهم بالإعدام , 9 حكم جناية , 517 حكم حبس جزئى ومستأنف , 234 غرامة , 33 مخالفة . 796 إجمالى الأحكام.