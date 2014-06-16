مرتضى في مؤتمر المفاجأة: الدورة الرباعية بحضور الجماهير

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين عن إقامة الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري بحضور الجماهير.

وكان مرتضى قد دعا إلى مؤتمر صحفي يوم الاثنين داخل مقر الزمالك للكشف في عن ما أسماه - مفاجأة - لجماهير ناديه.

وقال مرتضى في المؤتمر: "اتفقت في اجتماعي مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية يوم الأحد على حضور الجماهير للدورة الرباعية".

وتابع "لن التفت إلى أي شخص يقول غير ذلك".

وأشار مرتضى أيضا إلى أن رئيس الوزراء قرر أن تتحمل الدولة والتليفزيون المصري تكلفة شارة البث الفضائي التي كانت تتحملها الأندية في وقت سابق، بجانب منح الأندية مهلة 3 أشهر لتسديد ديونها في الفترة المقبلة.