اليوم..نادي سوهاج يؤدى تدريبه الأخير استعداد للقاء المراغة بالأقصر بدورة الترقي‎

يؤدى نادى سوهاج الرياضي فى الثالثة من عصر اليوم تدريبه الأخير قبل السفر لمحافظة الأقصر للمواجهة الفاصلة مع نادى المراغة غداً الثلاثاء ضمن ثالث مباريات الفريق فى دورة الترقى ، بعد ان حقق فوزين متتاليين على بنى سويف ثم أسوان ليصبح رصيده 6 نقاط يحتل بهم المركز الاول فى الدورة.

ظهر التركيز الشديد للاعبى الفريق والجهاز الفني بقيادة نبيل محمود والذى ركز فى تدريبات اللاعبين على استغلال الفرص فى منطقة جزاء المنافس التى تتاح للمهاجمين.

وشدد محمود على ضرورة امتلاك منطقة وسط الملعب والتحكم في تكتيك وإيقاع المباراة التي تمثل أهمية كبيرة للاعبين والجهاز الفني والجماهير في مشوار الصعود ، ومن ناحية اخرى وعدت إدارة الفريق بمنح اللاعبين مكافئات مجزية حال تحقيق الفوز الثالث.