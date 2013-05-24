سناء يوسف متعدد العلاقات في نقطة ضعف

تجسّد الفنّانة التونسيّة سناء يوسف ضمن أحداث مسلسل "نقطه ضعف" شخصيّة مطربة لبنانيّة في أحد الفنادق الشهيرة، حيث تتعرّف إلى طبيب أسنان يُجسّد دوره جمال سليمان؛ وذلك من خلال صديق لها، فتقع في غرامه، وتُقرّر أن تستحوذ على قلبه، برغم تعدّد علاقاتها، والغموض الكبير الذي يحيط بها. لكنّها تُعتبر من أهمّ المحاور الرئيسيّة في العمل، والتي يترتّب عليها الكثير من الأحداث والمفاجآت.

هذا، وقد أنهت الفنّانة سناء يوسف حتّى الآن تصوير ما يقرب من 50 % من مشاهدها في المسلسل الذي يدور في إطار رومانسيّ مشوّق ومثير , يتطرق لنقاط الضعف التي يتعرض لها كل إنسان في حياته , والتي تتحكم أحيانا في مصيره وأهدافه التي كان يسعى لتحقيقها , فهناك من يعيش نقطة ضعفه في جمع المال أو حب الشهرة والنجاح أو العاطفة التي لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها في أغلب الأحيان.