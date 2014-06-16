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تخفيض السرعة على طريق أبوظبي- الشهامة إلى 121 ابتداء من الغد

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تخفيض السرعة على طريق أبوظبي- الشهامة إلى 121 ابتداء من الغد تخفيض السرعة على طريق أبوظبي- الشهامة إلى 121 ابتداء من الغد

خفضت اللجنة المشتركة للسلامة والحلول المرورية في أبوظبي، الحد الأقصى للسرعة للمركبات الخفيفة على الطريق السريع بين أبوظبي ودبي إلى 121 كلم/سا وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وعليه سيتم خفض سرعة الطريق الرئيسي بين أبوظبي والشهامة (مخرج 10) مؤقتاً من 141 كلم في الساعة إلى 121 كلم في الساعة في كلا الاتجاهين من الشهامة إلى جسر الشيخ زايد.

ويأتي التخفيض بسبب أعمال التحسينات على جزء من الطريق، وتوسعته في الطريق المحدد، وذلك حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، ووصولهم إلى وجهاتهم بشكل آمن.

ويبدأ تخفيض سرعة ضبط الرادار من جسر الشيخ زايد إلى منطقة الشهامة في كلا الاتجاهين وحتى انتهاء الأعمال.
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