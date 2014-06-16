حجز استئناف منتج مسلسلى «ريش النعام ومنتهى العشق» لـ 20 أغسطس للحكم

حجزت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الإقتصادية الاستئناف المقدم من المنتج هشام إسماعيل ، على حكم محكمة أول درجة، القاضى بعدم الاختصاص فى دعوى إلزام التليفزيون بدفع 4 ملايين جنيه، تعويضًا وقيمة مستحقات بث وعرض مسلسلى لجلسة 20 أغسطس للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الرءوف وعضوية المستشارين سامى عزت وحسام شكرى وأمانة سر إبراهيم أبو السعود.

وكان المنتج هشام إسماعيل، قد أقام دعوى ضد التليفزيون المصرى يطالب فيها بإعطائه باقى مستحقاته عن حقوق البث والعرض لمسلسلى “ريش نعام” و”منتهى العشق”، والتى تتجاوز 4 ملايين جنيه.