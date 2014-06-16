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ترقيات جديدة بالوظائف الإشرافية بمنطقة أسوان الأزهرية

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ترقيات جديدة بالوظائف الإشرافية بمنطقة أسوان الأزهرية ترقيات جديدة بالوظائف الإشرافية بمنطقة أسوان الأزهرية

الشيخ احمد عبدالحميد

أصدر الشيخ جعفر عبد الله على رئيس قطاع المعاهد الأزهرية القرار رقم 32 الخاص بحركة الترقيات للوظائف الإشرافية بديوان عام منطقة أسوان الأزهرية للعام الدراسي 2013/2014.

صرح بذلك الشيخ أحمد عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية وقال ان القرار تضمن ترقية كلاً من الشيخ عابدين طلحة سليمان مديراً للتعليم الثانوى ، وعبد الناصر عبد العزيز أحمد مديراً للإمتحانات ، و محمود أحمد محمود مديراً لإدارة الكمبيوتر التعليمى.

وأضاف أن المنطقة تقوم حالياً بتنسيق طلبات الترقيات المقدمة من العاملين بالمنطقة للوظائف الإشرافية الجديدة ( وكيل معهد ـ شيخ معهد ـ موجه ـ موجه أول ـ مدير إدارة تعليمة ) حسب الشروط واللوائح المنظمة لذلك وسوف يعلن قريباً موعد ومكان المقابلات والاختبارات.

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