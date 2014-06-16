تأجيل محاكمة «ماهينور المصري» و 9 آخرين في أحداث قسم الرمل لـ21 يوليو المقبل

قرر المستشار عبد الحميد حرحش، رئيس محكمة جنح الرمل، اليوم الأثنين تأجيل ثالث جلسات محاكمة الناشطة ماهينور المصرى و9 اخرين من النشطاء والمحاميين فى أحداث قسم شرطة الرمل أول، . الي جلسة 21 يوليه، المقبل ﻹعلان الشهود وكلفت المحكمة محامي المتهمين بإعلانهم.

كانت المحكمة قد اجلت القضية لاستدعاء شهود النفى وأستمعت عبد الرحمن الجوهري محامي المتهمين، والذى طالب استدعاء مدير أمن إسكندرية اللواء أمين عز الدين بشخصة لسماع أقواله في تلك الوقائع المنسوبة للمتهمين وطلب ضم القضية رقم 1906 لسنة 2013 إداري الرمل أول، والقضية رقم 6663 لسنة 2013 إداري الرمل أول، والقضية رقم 6868 لسنة 2013 اداري الرمل اول ، وغاب عن حضور الجلسة كل من محمد رمضان المحام والشاعر لؤى القهوجى (الذى ينفذ حاليا الحكم بالحبس سنتين والغرامة لاتهامه بخرق قانون التظاهر والمشاركة فى وقفة خالد سعيد يوم 2 ديسمبر 2013) ومحمد مسعد محمد وأسلام محمد عبدالقادر وايهاب أحمد لبيب ومحمد احمد عبدالفتاح وعمرو سعيد محمود.

تعود الواقعة إلى 30 مارس 2013 عندما توجه المتهمون الى قسم الرمل بعد انباء بتعدى احد الضباط على محامى حضر للدفاع عن معتقلين بتهمة حرق مقر للاخوان وتوافد بعدها أعضاء مجلس نقابة المحامين ونشطاء للقسم للمطالبة بالاعتذار ولكن تم القبض على المتهمين ووجهت لهم تهم. الاعتداء على قوات الأمن ومحاولة اقتحام القسم و والاعتداء على ضباطه وأفراده .

يذكر أن قوات الأمن بالإسكندرية كانت قد ألقت القبض على الناشطة ماهينور المصري، القيادية بحركة الإشتراكيين الثوريين أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين، بناءاً على حكم صادر ضدها بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ.