أخبار عاجلة

زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“المصريين الأحرار” يدرس خوض الانتخابات منفردا ويرحب بضم شخصيات وطنية لقوائمه

Google+ Print
“المصريين الأحرار” يدرس خوض الانتخابات منفردا ويرحب بضم شخصيات وطنية لقوائمه “المصريين الأحرار” يدرس خوض الانتخابات منفردا ويرحب بضم شخصيات وطنية لقوائمه

أعلن الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن الحزب يدرس حاليا احتمال خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بمفرده دون الدخول في تحالفات انتخابية مع كيانات أخرى.
> وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار – في بيان له اليوم الاثنين – أن الشعب المصري يستحق أن تكون له خيارات جديدة وأن تمنحه القوى السياسية فرصته للدفع بوجوه مختلفة وواعدة تجسد طموح المصريين ورغبتهم في التغيير الجذري للمنظومة السياسية القديمة برموزها التي سيطرت على الحياة السياسية في لعقود طويلة.
> وأكد الدكتور أحمد سعيد أن حزب المصريين الأحرار عندما يفكر في خوض الانتخابات القادمة منفردا ومعتمدا على قوته الذاتية وقواعده الشعبية وأعضائه وأنصاره المنتشرين في أنحاء مصر، فإنه يفتح أبوابه على مصراعيها مرحبا بكل الكيانات والشخصيات الوطنية التي تريد خوض الانتخابات القادمة على قوائمه وبين صفوفه.
> وقال سعيد إن حزب المصريين الأحرار الذي انضم لصفوفه مؤخرا نخبة من الشخصيات والرموز السياسية البارزة يسعده أن يكون بيت المصريين وحزب الشعب الذي يدافع عن تطلعات أمة قامت بثورتين من أجل دولة مدنية حديثة قوية وقادرة على ممارسة دورها التاريخي في مسيرة التقدم والحضارة الإنسانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»