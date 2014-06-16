“المصريين الأحرار” يدرس خوض الانتخابات منفردا ويرحب بضم شخصيات وطنية لقوائمه

أعلن الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن الحزب يدرس حاليا احتمال خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بمفرده دون الدخول في تحالفات انتخابية مع كيانات أخرى.

> وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار – في بيان له اليوم الاثنين – أن الشعب المصري يستحق أن تكون له خيارات جديدة وأن تمنحه القوى السياسية فرصته للدفع بوجوه مختلفة وواعدة تجسد طموح المصريين ورغبتهم في التغيير الجذري للمنظومة السياسية القديمة برموزها التي سيطرت على الحياة السياسية في مصر لعقود طويلة.

> وأكد الدكتور أحمد سعيد أن حزب المصريين الأحرار عندما يفكر في خوض الانتخابات القادمة منفردا ومعتمدا على قوته الذاتية وقواعده الشعبية وأعضائه وأنصاره المنتشرين في أنحاء مصر، فإنه يفتح أبوابه على مصراعيها مرحبا بكل الكيانات والشخصيات الوطنية التي تريد خوض الانتخابات القادمة على قوائمه وبين صفوفه.

> وقال سعيد إن حزب المصريين الأحرار الذي انضم لصفوفه مؤخرا نخبة من الشخصيات والرموز السياسية البارزة يسعده أن يكون بيت المصريين وحزب الشعب الذي يدافع عن تطلعات أمة قامت بثورتين من أجل دولة مدنية حديثة قوية وقادرة على ممارسة دورها التاريخي في مسيرة التقدم والحضارة الإنسانية.