أخبار عاجلة

زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

دفاع المتهمين في قضية “خلية الماريوت” يدفع ببطلان فض الأحراز وشيوع الاتهام

Google+ Print
دفاع المتهمين في قضية “خلية الماريوت” يدفع ببطلان فض الأحراز وشيوع الاتهام دفاع المتهمين في قضية “خلية الماريوت” يدفع ببطلان فض الأحراز وشيوع الاتهام

دفع دفاع المتهم 12و13و14و15 امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطه بطره فى محاكمة 20 متهما بنشر أخبار وفيديوهات كاذبة لقناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ خلية الماريوت فى مرافعته، ببطلان إجراءات فض أحراز القضية لكونها لم تتم فى مواجه المتهمين وفى حضور دفاعهم.

ودفع بانتفاء الركن المادى للجرائم المنسوبة للمتهمين بكافة عناصرة من فعل ونتيجة وعلاقة سببيته وايض دفع بانتفاء القصد الجنائ لدى المتهمين وايض دفع بانتفاء المساهمة الجنائية الاصلية والتبعية بين المتهمين انفسهم وباقى ابمتهمين الامر الذى شاب أمر الإحالة بالتناقض والغموض والتعميم وانتفاء صلة المتهمين بالاحراز المضبوطة والمزعوم نسبها لمتهمين واستبعاد العض منها والإبقاء على الاخر من قبل اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة وعدم حلف اللجنة اليمين القانونية اثناء فض الاحراز كما سؤلو امام المحكمة وخروج الاحراز من المحكمة وعودتها مرة اخرى وتمسك بعدم الاعتداد بما جاء فى تفريغ السيديهات والمقاطع المنسوبة لمتهمين وايضا شيوع الاتهام وعدم بيان كل فعل لمتهم على حدة وتعرض المتهمين لاكراة مادى ومعنوى واجبارهم عل الادلاء بمعلومات كرها واجبارا لذلك يلتمس البرائة لمتهمين.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا