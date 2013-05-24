عادل إمام: من يدّعي قطيعة بيني وبين يسرا "أهبل"

أكّد الفنّان عادل إمام لـ"سيدتي نت" أنّ زيارته ليسرا في الستوديو كانت لتهنئتها على مسلسلها الجديد "نكدب لو قلنا ما بنحبش"، وليس لعقد جلسة صلح معها مثلما أشاع بعض الخبثاء. وتساءل الملقّب بالزعيم قائلاً: "هل هناك في الأساس قطيعة بيني وبين يسرا حتّى أصالحها. من يدّعي ذلك هو "أهبل"، فيُسرا صديقة عمري، ومثل شقيقتي تماماً، وقدّمنا أفلاماً ونجحنا معاً، ودائماً أكون على تواصل، فنحن عشرة عمر".

وعن مجريات تصويره لمسلسله "العراف" قال :"والله إحنا مموتين نفسنا عشان المسلسل يخلص على خير، خاصّة وإننا كثيراً ما نضطر للتصوير في ظلّ حرارة الجوّ الصعبة التي نُعاني منها، وذلك في المشاهد الخارجيّة، ونُحاول قصارى جهدنا أن ننتهي من التصوير قبل شهر رمضان، وإن كنت أظنّ إنّه صعب، لكنّنا نفعل كلّ ما في وسعنا وأدعو لنا".