الداخلية : إصابة ضابط والقبض على 5 إخوان بحوزتهم أسلحة آلية بحلوان

أكد مصدر أمنى مطلع منذ قليل أنه فى إطار الجهود الأمنية لمتابعة أنشطة وتحركات العناصر الإرهابية فقد رصد قطاع الأمن الوطنى تحرك عدد من عناصر إحدى اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة جنوب القاهرة والمسئولة عن إرتكاب العديد من أعمال العنف وإستهداف سيارات الشرطة وأبراج الضغط العالى والتخطيط لإرتكاب أعمال عدائية ضد رجال الشرطة والصادر بحقهم العديد من أوامر الضبط والإحضار من قبل النيابة العامة .

أضاف المصدر انه عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة لضبطهم بمنطقة 15 مايو دائرة قسم شرطة التبين بالتنسيق بين قطاع الأمن الوطنى ومديرية أمن القاهرة وقوات الأمن المركزى ، حيث تم رصد عدد من تلك العناصر بالسيارة رقم ( 5629 ) ماركة هيونداى بطريق الكريمات دائرة قسم شرطة التبين ، ولدى محاولة ضبطهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات وحاولوا الفرار فتعاملت معهم القوات على الفور وتمكنت من السيطرة على الموقف وإصابة وضبط كلٍ من عبد الرحمن عيسى عبد الخالق 21 سنة حاصل على دبلوم صناعى ، عامل مقيم بكفر العلو حلوان ( مصاب بطلق نارى بالصدر واليد اليسرى) وعبد الله نادر الشرقاوى 25 سنة طالب بحقوق عين شمس ، مقيم 15 مايو (مصاب بطلق نارى أسفل الرقبة والقدم اليمنى ) ومحمود بكرى عبد الكريم 29 سنة فنى صيانة ، مقيم بالتبين ومحمد زكريا عبد الرحيم عبد المقصود 18 سنة طالب بالمدرسة الفنية الصناعية بالحديد والصلب ، مقيم بالتبين وعمر عبد الرؤوف عبد اللطيف سن 20 طالب بكلية التربية جامعة القاهرة،مقيم بالبساتين وبحوزتهم 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وكمية من الطلقات الآلية والخرطوش كما أسفر التعامل عن إصابة النقيب مصطفى محسن محمد نصار – ضابط مباحث قسم شرطة 15 مايو – بعدة طلقات نارية وتم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة لإسعافه .

وبالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أن اللوحات خاصة بسيارة مرسيدس مبلغ بسرقتها وتم التحفظ على المتهمان المصابان بالمستشفى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل الواقعة .