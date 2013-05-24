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لهذه الأسباب لن تقضي غادة عادل رمضان مع عائلتها

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لهذه الأسباب لن تقضي غادة عادل رمضان مع عائلتها لهذه الأسباب لن تقضي غادة عادل رمضان مع عائلتها

على الرّغم من اعتيادها كلّ عام قضاء شهر رمضان بأكمله مع زوجها المخرج مجدي الهواري وأبنائها، إلا أنّ الفنّانة غادة عادل ستضطرّ هذا العام للتخلّي عن هذه العادة لأوّل مرّة، حيث ستواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "مكان في القصر" حتّى منتصف شهر رمضان.
وقد علم "سيدتي نت" من بعض المصادر في كواليس المسلسل أنّ غادة مستاءة جدّاً من ذلك، وطلبت من المخرج عادل أديب تكثيف مشاهدها حتّى يأتي شهر رمضان وتكون قد أنهت تصويرها. لكنّ المخرج لم يستطع تنفيذ طلب غادة، لاسيّما أنّه يقوم بالمونتاج أيضاً أثناء التصوير، ولا يُريد التعجيل حتّى لا يظهر العمل بشكل سيء.

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سيدتي