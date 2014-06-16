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ارتفاع إيرادات قناة السويس لتصل إلى 424.4 مليون دولار خلال أبريل الماضي

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ارتفاع إيرادات قناة السويس لتصل إلى 424.4 مليون دولار خلال أبريل الماضي ارتفاع إيرادات قناة السويس لتصل إلى 424.4 مليون دولار خلال أبريل الماضي

أظهر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ارتفاع عائدات قناة السويس خلال شهر ابريل الماضي بنسبة1ر0 % ليصل إلى4ر442 مليون دولار مقابل 9ر441 مليون دولار خلال شهر مارس السابق عليه ،كما زاد بنسبة 9ر8 % مقارنة بشهر ابريل 2013 والذى بلغ فيه 1ر406 مليون دولار .
> وأوضح المركز – فى تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر والذى تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخه منه – أن إجمالي عدد السفن العابر ة لقناة السويس خلال شهر ابريل تراجع بنسبة 4ر1 % لتبلغ1385 سفينة مقابل 1405 سفن خلال شهر مارس السابق عليه ، بينماارتفع على اساس سنوى بنسبة 8ر1 % مقارنة بشهر ابريل 2013 الذى سجل 1361 سفينة .
> واشار الى أن حمولة السفن العابرة زاد خلال الفترة المذكورة بنسبة 1% لتسجل2ر77 مليون طن مقابل 4ر76 مليون طن خلال فترة المقارنة ،وعلى أساس سنوى ارتفع بنسبة 5ر2 % لتبلغ 3ر75 مليون طن مقارنة بشهر ابريل 2013 .
> وبين أن عدد ناقلات البترول العابرة بالقناة تراجع خلال شهر ابريل الماضي بنسبة 1ر8% لتبلغ 319 ناقله مقابل347 ناقلات خلال شهر مارس السابق عليه ،بينما ارتفع على اساس سنوى مقارنة بشهر ابريل 2013 بنسبة 10 % والذى سجل فيه 290 ناقلة.

أ.ِش.أ

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