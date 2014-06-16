ارتفاع إيرادات قناة السويس لتصل إلى 424.4 مليون دولار خلال أبريل الماضي

أظهر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ارتفاع عائدات قناة السويس خلال شهر ابريل الماضي بنسبة1ر0 % ليصل إلى4ر442 مليون دولار مقابل 9ر441 مليون دولار خلال شهر مارس السابق عليه ،كما زاد بنسبة 9ر8 % مقارنة بشهر ابريل 2013 والذى بلغ فيه 1ر406 مليون دولار .

> وأوضح المركز – فى تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر والذى تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخه منه – أن إجمالي عدد السفن العابر ة لقناة السويس خلال شهر ابريل تراجع بنسبة 4ر1 % لتبلغ1385 سفينة مقابل 1405 سفن خلال شهر مارس السابق عليه ، بينماارتفع على اساس سنوى بنسبة 8ر1 % مقارنة بشهر ابريل 2013 الذى سجل 1361 سفينة .

> واشار الى أن حمولة السفن العابرة زاد خلال الفترة المذكورة بنسبة 1% لتسجل2ر77 مليون طن مقابل 4ر76 مليون طن خلال فترة المقارنة ،وعلى أساس سنوى ارتفع بنسبة 5ر2 % لتبلغ 3ر75 مليون طن مقارنة بشهر ابريل 2013 .

> وبين أن عدد ناقلات البترول العابرة بالقناة تراجع خلال شهر ابريل الماضي بنسبة 1ر8% لتبلغ 319 ناقله مقابل347 ناقلات خلال شهر مارس السابق عليه ،بينما ارتفع على اساس سنوى مقارنة بشهر ابريل 2013 بنسبة 10 % والذى سجل فيه 290 ناقلة.

أ.ِش.أ