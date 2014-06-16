«العربية»: اشتباكات بمحيط مطار بغداد وثوار العشائر يتجهون نحو العاصمة

أفادت مصادر لـ «العربية»، الإثنين، بأن المنطقة الواقعة شمال مطار بغداد الدولي شهدت اشتباكات عنيفة، فيما استهدف عدد من قذائف الهاون المبنى الرئيسي للمطار، دون أن يتم التأكد حتى الآن من حجم الأضرار، كما لفتت المصادر إلى أن المطار يشهد إجراءات أمنية مشددة مع أنباء عن إلغاء رحلات جوية.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه الناطق الرسمي باسم ثوار العشائر العراقية، أبوعبد النعيمي، في اتصال مع «العربية»، عن بدء تقدم ثوار العشائر السنية باتجاه بغداد. وجاء إعلان أبوعبد النعيمي، عقب اجتماع عقده القادة العسكريون للثوار على مشارف بغداد.

وقال أبوعبدالنعيمي: «إن أقضية ومحافظات صلاح الدين والحويجة والرشاد وديالي كلها باتت تحت سيطرة ثوار العشائر باستثناء مدينة بعقوبة التي لايزال القتال متواصلا للسيطرة عليها».

بدوره، قال شيخ عشائر الأنبار، علي الحاتم: «العشائر على استعداد لتطهير المحافظة من تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام)، (داعش)، بالكامل إذا سحب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، قواته»، واتهم رئيس الوزراء بأنه هو من أقحم الشعب العراقي في الفوضى.