29 قتيلاً في اشتباكات جديدة بين الجيش اليمني والحوثيين

قتل 29 شخصاً بينهم 3 جنود، الإثنين، في تجدد المواجهات بين الجيش اليمني، ومسلحي جماعة الحوثي الشيعية، في محافظة عمران ومديرية همدان، شمالي البلاد، بحسب مسؤول محلي.

وقال المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، إن «جنديين قتلا وأصيب 3 آخرين من الجيش اليمني في منطقة الجايف، التابعة لمديرية همدان، بمحافظة صنعاء، بالإضافة إلى مقتل 19 من مسلحي جماعة الحوثي في تجدد الاشتباكات بين الطرفين في المنطقة، منذ منتصف ليلة الأحد وحتى صباح الإثنين».

وأضاف المسؤول أن «جندياً قتل و7 من مسلحي الحوثي، وأصيب 2 آخرين من الجنود، في تجدد الاشتباكات في منطقة جبل المحشاش، شمال غرب مدينة عمران صباح الإثنين»، مشيراً إلى أن المنطقة لاتزال تشهد مواجهات واشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والمدفعية بين قوات الجيش ومسلحي الحوثي.

وتأتي هذه المواجهات بعد 12 يوماً من إعلان الجيش اليمني وجماعة الحوثي، توصلهم إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة عمران، التي شهدت مواجهات دموية بين الجيش ومسلحي الجماعة منذ عدة أسابيع.