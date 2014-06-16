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مساعد وزير العدل: تشكيل لجنة لوضع استراتيجية لتطوير العمل بهيئات القضاء

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مساعد وزير العدل: تشكيل لجنة لوضع استراتيجية لتطوير العمل بهيئات القضاء مساعد وزير العدل: تشكيل لجنة لوضع استراتيجية لتطوير العمل بهيئات القضاء

قال المستشار فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، إن تطبيق التقاضى الإلكترونى فى يشجع على الاستثمار الأجنبى، مضيفاً: "عندما يشعر المستثمر الأجنبى أن هناك أى خلافات قد تنشأ، سيتم الفصل فيها على وجه السرعة، ويستقر مركزه القانونى بحكم باتّ خلال فترة وجيزة".

وأكد "المصرى"، خلال فعاليات المؤتمر الدولى للتقاضى الإلكترونى، أن أهم معوقات تطوير الميكنة فى المحاكم والنيابات، يرجع إلى عدم التنسيق بين الجهات المختلفة والمسئولين بها، والقائمين على شئون الميكنة، لأن كل جهة تعمل منفردة دون الاتصال بغيرها.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارات "العدل والتنمية الإدارية والاتصالات" لوضع استراتيجية قومية متكاملة لتطوير العمل بجميع الجهات القضائية والمعاونة، للتحول من نظام التقاضى الورقى إلى النظام الإلكترونى.

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