الأهلي للزمالك: أين عقود ثلاثي الشرطة؟

طالب محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي نادي الزمالك بالكشف عن العقود التي وقع عليها ثلاثي اتحاد الشرطة للانضمام للفريق الأبيض.

يوم الأحد كان مثيرا بين الأهلي والزمالك اللذين تنافسا على ضم ثلاثي الشرطة خالد قمر ومعروف يوسف وأحمد دويدار.

ولكن في النهاية أعلن الشرطة أن لاعبيه فضلوا الانضمام للزمالك.

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وقال عبد الوهاب لـFilGoal.com: "على الزمالك أن يظهر الاستغناءات الخاصة بثلاثي الشرطة، قبل أن يعلن عن تفوقه على الأهلي في ضم اللاعبين".

وتابع "مستاء جدا من موقف إدارة الشرطة، حيث كان الاتفاق معهم على ضم اللاعبين عقب مباراة الزمالك في الدوري، ولكن موقفهم كان غريبا".

وواصل مضيفا "خاطبنا المسؤولين، وننتظر أن نجد تبريرا لهذا الموقف".

وعاد عبد الوهاب للتأكيد على أن الأهلي لا يقف على أي لاعب، مشيرا إلى تأهل ناديه للدورة الرباعية في الدوري واحتلال صدارة مجموعته في كأس الكونفدرالية.