تخريج 206 طلاب في «التطبيقية الفنية» بالعين

أكد محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي للعمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم، أن خريجي التكنولوجيا التطبيقية والثانويات الفنية يشكلون دفعة جديدة من الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات الهندسية والتكنولوجية والفنية التي يحتاجها سوق العمل.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال الذي أقامه معهد التكنولوجيا التطبيقية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، لتخريج 206 طلاب يمثلون الدفعة السابعة من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية فرع العين، وتشمل 116 طالباً، والدفعة الأولى من الثانوية الفنية فرع العين والتي تضم 90 طالباً، يمثلون نخبة من الكوادر الوطنية المتخصصة في العلوم الهندسية والتكنولوجيا وعلوم الحاسوب وغيرها من التخصصات التقنية والفنية المتطورة، وذلك ضمن الدفعة الجديدة التي تضم1420 طالباً مواطناً من كلا المعهدين بمختلف إمارات الدولة وبحضور الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور عادل العامري مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والدكتور سليم الشامسي مدير بوليتكنك أبوظبي فرع العين.

تطوير التعليم

بدوره أكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي على عمق التعاون البناء القائم ما بين المعهد والمجلس بما يحقق طموحات القيادة الرشيدة نحو العمل المشترك لتطوير العملية التعليمية بالدولة وتطوير المخرجات الوطنية إلى أرقى المستويات العالمية، لافتاً إلى أن مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية ومجلس أمناء معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني يعملان دائماً بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم وكافة الشركاء الاستراتيجيين بما يضمن استمرار عمليات التطوير في العملية التعليمية بما يضمن لخريجي « التكنولوجيا التطبيقية» والثانويات الفنية التميز والتطور في مستوياتهم.

تعاون وشراكة

ومن جهته قال الدكتور عادل العامري مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني إن مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية ومجلس أمناء معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني يعملان معاً لمنح شباب وفتيات الإمارات، كافة الفرص المتميزة في المجالات الهندسية والتكنولوجية والفنية، وغيرها من التخصصات التقنية التي ترتبط بعمليات البناء والتطوير الصناعي والاقتصادي، حيث تعد ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانويات الفنية، المؤسسات الرئيسية لصناعة الكوادر المتخصصة في كافة التخصصات المرتبطة بعمليات النهضة التي تعيشها الدولة في حاضرها ومستقبلها.

وأكد أن معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني يشهد حالياً حدثاً تاريخياً حيث يتم تخريج الدفعة الأولى من الثانويات الفنية التي تضم 328 طالباً مواطناً منهم 111 بأبوظبي، وتسعين خريجاً بالعين، و86 في فرع رأس الخيمة، و41 من فرع الفجيرة.