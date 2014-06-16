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دبي تستعد لافتتاح أول حديقة فراشات في الشرق الأوسط

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قريباً سيتمكن زوار حديقة المعجزة في دبي والتي تضم 45 مليون نوع من الأزهار، من الاستمتاع والتعرف على آلاف الفراشات الجميلة والفريدة من نوعها.

حديقة الفراشات التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ، وثاني أكبر حديقة من نوعها بعد حديقة الفراشات في كوالالمبور بماليزيا، تقع على مساحة أربعة آلاف متر مربع، وهي حالياً قيد الانشاء، سيتم افتتاحها بعد 30 أو 45 يوما في حديقة المعجزة بدبي بالقرب من المرابع العربية، ولم يتم تحديد التذاكر حتى الآن.

تضم الحديقة التي صممت على شكل دائري، تسع قباب كل منها بلون مختلف ستكون موطنا لعدة أنواع من الفراشات من 24 بلد استوائي، فضلا عن متحف للفراشات.

ووفقاً لما قاله المهندس عبد الناصر رحال، مدير عام شركة «عقار لخدمات تنسيق الحدائق والزراعة» لصحيفة "الجلف نيوز"، ستطير هذه الفراشات بمختلف ألوانها وأشكالها وأحجامها فوق مجموعة من الزهور والنباتات وحول الزوار".

وأشار رحال إلى أن المشروع الجديد سيكون أكبر حديقة فراشات مغطاة في العالم. وأوضح أن النباتات التي تتغذى عليها الفراشات، سيتم زرعها  داخل كل قبة لضمان نموها وتكاثرها. كما سيتم زرع حديقة أزهار على شكل فراشة وسط القباب التسع.

 وتضم الحديقة معرضا ثلاثي الأبعاد للفراشات كما يضم مجموعة متنوعة من الأزهار الملونة فضلا عن ثلاثة أحواض من الأسماك حيث سيتمكن الزوار من تغذيتها بنفسهم. كما ستشمل الحديقة أيضا على متحف للفراشات الذي سيعرض آلاف الأنواع من الفراشات والحشرات من جميع أنحاء العالم، حيث سيحظى الجمهور على فرصة للتعرف على دورة حياة الفراشات ومراحل تحولها المذهل.
> إلى ذلك، يتضمن المشروع الجديد مقهى ومتجر صغير للهدايا حيث يمكن للزوار اختيار الهدايا التذكارية من مجموعة كبيرة من هياكل الفراشات.
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