طرق دبي تمنح عملاءها رقماً سرياً بديلاً عن الحضور الشخصي لمراكز الخدمة

تعتزم إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، خلال يونيو الجاري ، إطلاق خدمة إلكترونية جديدة بعنوان (خدمة الحضور الشخصي)، والتي تُلزم المتعاملين بالحضور إلى مراكز خدمة العملاء لمرة واحدة فقط لتسجيل بياناتهم الشخصية الكاملة ، بعدها يتم إرسال رسالة نصية لهواتفهم المتحركة تحمل رقما سريا خاصا بهم يُمكّن المتعاملين من إرسال شخص آخر ينوب عنهم في سبيل إنجاز المعاملات المختلفة في مجال ترخيص المركبات.

وأوضح محمد عبدالكريم نعمت، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة، أن الخدمة الجديدة تعد الأولى إقليمياً من حيث مساهمتها في تسهيل إجراءات العمل وإنجاز المعاملات بكل يُسر وسهولة وأمان دون حضور الشخص المعني، وذلك بعد اتمام إجراءات تسجيل البيانات كاملة في المراكز ليتم بعدها إرسال رسالة نصية للشخص المعني تضمن رقما سريا يستطيع بمقتضاه إنابة أي شخص يراه مناسبا لإنجاز معاملته، وبعدها يتم إلغاء الرقم السري القديم وإرسال رقم آخر لمعاملة أخرى، بهدف تعزيز الأمان بشكل أكبر، لافتاً إلى أن المعاملات تشمل كل ما يتعلق بترخيص المركبات كتسجيل وتسفير المركبات، تحويل مركبة، نقل مركبة، بيع رقم، وغيرها.

وأضاف، يأتي اطلاق المبادرة الجديدة بناءً على التوجه الإلكتروني بالهيئة الذي يُعد جزءاً لا يتجزأ من رؤية القيادة العليا بالدولة التي تتوجه بشكل كبير إلى تحويل كل المعاملات والخدمات الإلكترونية إلى ذكية، مع ضرورة الاستفادة من القنوات الذاتية وأبرزها الهواتف المتحركة الذكية التي تُسهّل على المتعاملين تنفيذ الإجراءات بكل يسر وسهولة، مؤكداً أن الخدمة الجديدة تأتي بناءً على رغبة المتعاملين وملاحظاتهم المستمرة في ضرورة تخفيف عبء الحضور الشخصي إلى مراكز الخدمة لإنجاز معاملاتهم وخاصة لفئتي النساء وكبار السن.

وأوضح مدير ادارة ترخيص المركبات أن خدمة الحضور الشخصي لمرة واحدة فقط إلى مراكز الخدمة لها فائدة أخرى وهي أنها تعفي المتعاملين المعنيين من عمل الإجراء السابق وهو إعداد توكيل رسمي من قبل كاتب العدل يخول شخصا آخر القيام بالمهام وإنجاز المعاملات المختلفة، وهو أمر كان يستغرق جهدا كبيرا ووقتا طويلا للانتهاء منه، لذلك فإن إدارة ترخيص المركبات ارتأت هذا التوجه الإلكتروني لمواكبة التقنيات الجديدة التي تسهم في رفع الرضا بين المتعاملين.

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