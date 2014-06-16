«الإحصاء»: حوادث السيارات تتجاوز 15 ألفًا خلال عام.. و«الشرقية» الأولى

ارتفع معدل حوادث السيارات إلي 15578 حادثة عام 2013 مقابل 15516 حادثة عام 2012 بارتفاع 0.4٪، فيما بلغ عدد حوادث القطارات 781 حادثة عام 2013 مقابل 447 حادثة عام 2012 بارتفاع 74.7٪، ويرجع ذلك إلى استمرار القصور في المزلقانات. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن شهر ديسمبر الماضي كان الأعلي من حيث عدد الحوادث، حيث بلغ عددها 1350 حادثة بنسبة 8.7٪ بينما سجل شهر يناير أقل عدد، حيث بلغ نحو 1240 حادثة بنسبة 8.0٪ من إجمالى الحوادث في المحافظات والطرق السريعة عام 2013 .

وأشار الجهاز إلي أن محافظة الشرقية كانت الأولي من حيث عدد الحوادث، وبلغت 1144 حادثة بنسبة 8.3٪ من إجمالي الحوادث، بينما سجلت محافظة الوادي الجديد 157 حادثة بنسبة 1.1٪ من إجمالى الحوادث في المحافظات عام 2013.

وبلغ معدل الوفيات نحو 18 متوفي يوميا خلال عام 2013 مقابل نحو 17متوفى يوميا عام 2012.

وبلغ معدل الوفيات لكل 100 ألف مركبة نحو 95 متوفى عام 2013 مقابل 97 متوفى عام 2012.

وبلغ معدل المصابين نحو 61 مصابا يوميا عام 2013 مقابل 59 مصابا عام 2012.

وأشار التقريرإلى أن معدل خطورة الحوادث على مستوى المحافظات بلغ 1.8 (متوفى أو مصاب/حادثة) عام 2013 مقابل 1.7(متوفى أو مصاب / حادثة ) عام 2012 .

وبلغ معدل خطورة الحوادث ( متوفى ومصاب / حادثة ) على الطرق السريعة 2.5 (متوفى و مصاب /حادثة) عام 2013 مقابل 2.4 (متوفى و مصاب / حادثة ) عام 2012 وكان أعلى معدل خطورة 5.7 ( متوفى و مصاب / حادثة ) على طريق حلوان / الكريمات وأقل معدل 1.5 على الطريق الدائري المحور الأول .

وبلغ معدل حادثة /100كم فى محافظة بورسعيد 43.0 حادثة يليها 40.9 حادثة / 100كم فى محافظة المنوفية عام 2013 . وكان العنصر البشرى من أكثر الأسباب للحوادث، حيث بلغ 65.2 ٪ عام 2013 من إجمالى أسباب الحوادث تليها الحالة الفنية للسيارة 18.3٪ .