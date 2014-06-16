إيجواين: سيكون من الرائع اللعب بجانب ميسي في برشلونة

"بالتأكيد سيكون من الرائع اللعب بجانب ميسي هناك" .. هكذا رد جونزالو إيجواين على استفسار الإعلاميين حول ارتباطه مؤخرا بالانتقال إلى برشلونة.

وحل إيجواين بديلا في الشوط الثاني من أولي مباريات الأرجنتين ضمن المجموعة السادسة في كأس العالم.

وحققت التانجو فوزا غاليا بثنائية مقابل هدف على حساب البوسنة والهرسك، ثنائية شهدت إحراز ميسي "أخيراااا" هدف مونديالي ثاني له في التاريخ، من بعد هدفه في مونديال 2006.

وعقب اللقاء عبر إيجواين عن سعادته الكبرى لهذا الفوز، وعن فرحته الخاصة بهدف ميسي.

وقال صاحب الـ26 عاما في تصريحات لوكالة الأنباء الأسبانية "Efe" :" سعيد باهتمام برشلونة بي، أنه حلم أي لاعب".

وكانت تقارير إسبانية قد كشفت إتمام برشلونة الاتفاق نهائيا مع جونزالو، بينما خرج نادي نابولي ببيان رسمي ينفي تلك الأنباء.

وأكد مهاجم التانجو أن كأس العالم الآن هو الأهم، قائلًا: "حاليا أصب تركيزي مع المنتخب، ولكن سيكون من الرائع اللعب بجوار ميسي في برشلونة".