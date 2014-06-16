أخبار عاجلة

زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إيجواين: سيكون من الرائع اللعب بجانب ميسي في برشلونة

Google+ Print
إيجواين: سيكون من الرائع اللعب بجانب ميسي في برشلونة إيجواين: سيكون من الرائع اللعب بجانب ميسي في برشلونة

"بالتأكيد سيكون من الرائع اللعب بجانب ميسي هناك" .. هكذا رد جونزالو إيجواين على استفسار الإعلاميين حول ارتباطه مؤخرا بالانتقال إلى برشلونة.

وحل إيجواين بديلا في الشوط الثاني من أولي مباريات الأرجنتين ضمن المجموعة السادسة في كأس العالم.

وحققت التانجو فوزا غاليا بثنائية مقابل هدف على حساب البوسنة والهرسك، ثنائية شهدت إحراز ميسي "أخيراااا" هدف مونديالي ثاني له في التاريخ، من بعد هدفه في مونديال 2006.

وعقب اللقاء عبر إيجواين عن سعادته الكبرى لهذا الفوز، وعن فرحته الخاصة بهدف ميسي.

وقال صاحب الـ26 عاما في تصريحات لوكالة الأنباء الأسبانية "Efe" :" سعيد باهتمام برشلونة بي، أنه حلم أي لاعب".

وكانت تقارير إسبانية قد كشفت إتمام برشلونة الاتفاق نهائيا مع جونزالو، بينما خرج نادي نابولي ببيان رسمي ينفي تلك الأنباء.

وأكد مهاجم التانجو أن كأس العالم الآن هو الأهم، قائلًا: "حاليا أصب تركيزي مع ، ولكن سيكون من الرائع اللعب بجوار ميسي في برشلونة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب