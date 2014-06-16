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تقارير: ريال مدريد يرغب في ضم حارس بنفيكا حال رحيل كاسياس

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تقارير: ريال مدريد يرغب في ضم حارس بنفيكا حال رحيل كاسياس تقارير: ريال مدريد يرغب في ضم حارس بنفيكا حال رحيل كاسياس

كشفت تقارير إخبارية اليوم الأحد انه إزاء الأداء المتواضع لحارس مرمى ريال مدريد والمنتخب الإسباني إيكر كاسياس في الفترة الأخيرة، يسعى النادي الملكي إلى ضم السلوفيني يان أوبلاك ، حارس بنفيكا البرتغالي حال رحيل كاسياس عن الميرينجي.

وجاء على غلاف صحيفة (آ بولا) البرتغالية أن عقد أوبلاك، الذي يتميز بصغر السن (21 عاما) والقدرات العالية، به شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو.

وبدأ أوبلاك الموسم المنصرم بديلا لأرتور مورايس ولكنه لعب أساسيا منذ منتصف الموسم ليخوض 27 مباراة.

يشار إلى أن انتقادات عديدة وجهت لكاسياس والمنتخب الإسباني بشكل عام بعد الهزيمة الثقيلة أمام هولندا بخمسة أهداف مقابل هدف في مستهل رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم في مونديال البرازيل 2014.

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