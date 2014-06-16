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تقارير: مورينيو لن يستغن عن راميرس بسبب فابريجاس

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تقارير: مورينيو لن يستغن عن راميرس بسبب فابريجاس تقارير: مورينيو لن يستغن عن راميرس بسبب فابريجاس

لن يستغن المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو عن لاعبه البرازيلي راميرس بعد التعاقد مع الإسباني سيسك فابريجاس لاعب برشلونة، وفقا لما قالته تقارير اخبارية.

وقالت صحيفة (ماركا) الرياضية الإسبانية اليوم أن مورينيو يرغب في أن يضم فريقه كلا من فابريجاس وراميرس، الذي ترددت في الأونة الأخيرة أنباء عن رغبة ريال مدريد الإسباني في ضمه.

وأبرزت الجريدة أن مورينيو يعتبر سيسك بمثابة "لاعب عظيم سيعطي بعدا للفريق، لأنه مختلف عن ماتيتش وراميرس وأوسكار ومعه سيصبح لدى تشيلسي خط وسط متكامل".

وأبرزت الجريدة تصريحات مورينيو بخصوص توتر العلاقات بينه واللاعب ابان فترة تدريبه لريال مدريد الخصم الرئيسي لنادي سيسك السابق، برشلونة، حيث قال "لا توجد أي مشكلة، تحدثنا وفي خلال خمس دقائق انتهى كل شيء، إنه يعرف ما الذي أفكر فيه وكل شيء واضح".

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