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فابريجاس: ليس لدي ما أقوله عن برشلونة .. ومورينيو أقنعني

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فابريجاس: ليس لدي ما أقوله عن برشلونة .. ومورينيو أقنعني فابريجاس: ليس لدي ما أقوله عن برشلونة .. ومورينيو أقنعني

إفي - رفض لاعب وسط الإسباني سيسك فابريجاس الحديث بخصوص الأسباب التي دفعته للرحيل عن برشلونة نحو تشيلسي الإنجليزي، مشيرا إلى أن مدرب الـ"بلوز"، البرتغالي جوزيه مورينيو أقنعه بالانتقال لفريقه بمكالمة هاتفية.

ورد فابريجاس اليوم في مؤتمر صحفي بمعسكر المنتخب الإسباني بمدينة كوريتيبا حيث يخوض منافسات كأس العالم 2014 بجفاء بخصوص الأسباب التي أدت لرحيله عن برشلونة حيث صرح "ليس لدي شيء لأقوله، جاءت لحظة قررت فيها أن مسيرتي مع برشلونة انتهت واتخذت القرار الأفضل لمصلحتي".

وأضاف اللاعب "أرسنال كان الخيار الأول أمامي بسبب بند في التعاقد، كان يوجد شرط جزائي معين لصالحهم والقرار كان بين يديهم، تحدثنا مع (أرسين) فينجر، ولكنه قال إن (مسعود) أوزيل يغطي مركزي".

وأردف فابريجاس "قال إنه يصعب عليه ايجاد مكان لي في الملعب، لذا قررت البحث عن أفضل خيار أمامي من كل العروض التي كانت متوافرة".

وأكمل اللاعب "كانت لدي عروض من فرق في إنجلترا، التي كنت أرغب في العودة إليها، تحدثت مع جوزيه مورينيو (مدرب تشيلسي) وأخبرني سريعا بما كنت أرغب في سماعه، اكتسب ثقتي وأقنعني، بعدها سارت كل الأمور بسرعة وأنا سعيد، آمل أن تسير كل الأمور مستقبلا بصورة جيدة".

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